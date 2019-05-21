Венесуэла потеряла $130 млрд с 2015 года от действий США - посол

Потери Венесуэлы от экономической блокады США с 2015 по 2018 годы составили $130 млрд. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.



"В результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в $130 млрд за период с 2015 по 2018 годы, - сказал он. - С этими средствами наша страна могла бы идти дальше в течение девяти лет".



"Правительство нашего президента Николаса Мадуро ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире - это США", - подчеркнул дипломат.

