Парубий: Рекомендую президенту не искать пути капитуляции перед Россией

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий советует команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.



Об этом он сказал, открывая внеочередное заседание парламента в среду.



Парубий напомнил, что 22 мая исполняется 140 лет со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а 23 мая украинцы будут отмечать День героев (неофициальный праздник, установленный в честь борцов за свободу Украины -ред). В этот день 1938-го года большевистский агент убил в Роттердаме проводника ОУН Евгения Коновальца.



"Нет Петлюра ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией", – сказал Парубий.



Спикер напомнил о еще одной трагической дате из новейшей истории российской агрессии – 5-той годовщине трагического боя под Волновахой в Донецкой области.



"Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню: 22 мая 2014 года возле украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев тогда трагически погибли. Не допустим, чтобы жизнь тысяч украинцев были отданы зря", – сказал Парубий.

