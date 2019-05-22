YouTube перестанет показывать пользователям точное число подписчиков каналов

YouTube с августа 2019 года начнет показывать пользователям округленное число подписчиков каналов вместо точного. Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

Сейчас счетчик подписчиков округлен на большинстве, но не на всех [каналах на ютьюбе]. В августе мы начнем действовать более последовательно и публично начнем показывать только округленное число подписчиков.



YouTube отмечает, что уже сейчас в некоторых случаях округляет число подписчиков; в дальнейшем сервис распространит эту практику на все каналы, на которые подписаны больше тысячи пользователей.



«Мы знаем, что число подписчиков очень важно как для блогеров, так и для фанатов, так что мы решили предупредить всех за несколько месяцев до изменений!» — сообщил YouTube.



После внедрения новшества число своих подписчиков будут видеть только владельцы каналов.



Сейчас точное число подписчиков каналов на ютьюбе видят в том числе сторонние сервисы аналитики. Их данные используются для счетчиков, которые в реальном времени анализируют число подписок и отписок на каналы. По такому счетчику, например, можно наблюдать за борьбой шведского блогера PewDiePie и индийского лейбла музыки и фильмов T-Series за первое место по числу подписчиков на ютьюбе.



Instagram создал дизайн, в котором скрыто количество лайков под постами; соцсеть не исключает его внедрения в будущем. Twitter начал тестировать версию приложения, в котором количество лайков и ретвитов поста не показано, если не кликнуть на соответствующие иконки.

