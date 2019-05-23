ООН не может подтвердить сообщения об использовании химоружия в Сирии

ООН не может самостоятельно подтвердить или опровергнуть информацию о предполагаемом использовании химоружия в Сирии. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.



"Мы видели сообщения СМИ об этом, - подтвердил он. - Но у нас нет возможности, чтобы, основываясь на независимом анализе, подтвердить эту информацию".



В то же время он подчеркнул, что организация осуждает любые попытки использования химоружия.



Во вторник Госдепартамент предупредил правительство Сирии, что Вашингтон решительно и быстро отреагирует на возможное использование химического оружия. При этом внешнеполитическое ведомство США отвергло сведения о вероятной подготовке провокаций с применением боевых отравляющих веществ силами вооруженной оппозиции Сирии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду журналистам, что Вашингтон демонстративно не реагирует на сигналы Москвы о готовящихся террористами в Сирии провокациях с использованием химического оружия.

