Порошенко считает уголовные дела против себя делами "против армии, мовы и веры"

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ряд расследований, которые были открыты в отношении него и его соратников после окончания ним президентского срока. Об этом сообщает "112 Украина".



"Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора... И сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это, и мы этого не позволим сделать", - заявил Порошенко.



"Когда другой "политический деятель из пятой колонны" пишет о том, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила Томос - я готов и за это отвечать. Считаю, это был правильный, решительный шаг", - добавил он.



Кроме того, экс-президент прокомментировал обвинения в незаконных приказах для ВСУ и подписании "языкового закона". "Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это "преступление", - сказал он.



"Следующие планы? Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке. Я тоже готов за это нести ответственность. Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию, уголовное дело по Томосу - это атака на веру, уголовное дело по закону о языке - это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не выйдет", - заявил пятый президент Украины.

