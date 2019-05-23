Причиной инсульта может быть несчастливый брак

Сотрудники Тель-Авивского университета сделали этот вывод по итогам исследования 10000 добровольцев. Как отмечает "Вечерняя Москва", среди мужчин, которые были не довольны своим браком, риск инсульта был повышен на 64%. В свою очередь, врач-психиатр Александр Федорович объясняет это тем, что жизнь в несчастном браке вызывает постоянный стресс. От этого страдают нервная и эндокринная системы. Но проблемы в отношениях опасны и для женщин.



"Стрессы провоцируют хронические соматические заболевания и становятся причиной возникновения новых недугов. И наиболее распространенные - эрозия желудка, язвенная болезнь и гипертония. Для женщин стрессы также опасны гормональным сбоем, разрушением фолликулостимулирующего гормона. Нарушается менструальный цикл и развивается полифолликулез яичников", - комментирует Федорович.



А психотерапевт Ирина Поташова добавляют сюда эзофагоспазм - спазм пищевода. На фоне нервного напряжения у человека возникают трудности с глотанием пищи или наблюдается полный отказ от пищи. Эксперт также говорит о развитии миомы матки вследствие стресса, причиной которого может быть неудовлетворенность браком.

