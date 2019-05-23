Найдены препараты, эффективно продлевающие жизнь

Ученые из США и России обнаружили универсальную программу старения и препараты, продлевающие жизнь. Об этом сообщает Medical Xpress.



Для исследования специалисты проанализировали активность генов у долгоживущих и обычных нематод вида Caenorhabditis elegans с увеличением возраста. Ученые получили 60 различных "наборов" молекул РНК, образующихся при работе генов, называемых транскриптомами.



Оказалось, что с возрастом концентрации различных транскриптов в организме меняется, что и приводит к возрастным изменениям в организме.



Проанализировав транскриптомы, ученые нашли 71 ген, вносящий свой вклад в биологический возраст. И оказалось, что старение является следствием внутренней нестабильности, отсутствия контроля над активностью этих генов.



Специалисты проверили влияние различных препаратов на изменения в транскриптах и нашли эффективные средства, продлевающие жизнь.

