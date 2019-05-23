Во Всемирном банке объяснили, почему для Киева важно сотрудничество с МВФ

На фоне значительных выплат по внешним долгам в текущем и следующем году Украине следует удержать макроэкономическую стабильность, помочь в этом должно сотрудничество с МВФ.



Об этом на пресс-конференции сказала директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы считаем чрезвычайно важным продолжать программу сотрудничества с МВФ. В условиях значительных выплат по внешним долгам для Украины важно сохранять макростабильность, и поэтому программа с МВФ является такой важным", - сказала Кахконен.



Как сообщал Укринформ, миссия Международного валютного фонда 21 мая в Украине начала свою работу.



По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.



Программа stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR 2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR 1 млрд (около 1,4 млрд долл.) предоставлены сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.



