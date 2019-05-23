Отставку Мэй опровергли

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется на своем посту как минимум до начала июня. Такое заявление сделал министр иностранных дел Джереми Хант, сообщает Reuters.



Хант отметил, что Мэй будет занимать пост главы правительства во время визита президента США Дональда Трампа. Планируется, что он прибудет в Великобританию 3 июня.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер объявит об отставке 24 мая.



21 мая Мэй пообещала британскому парламенту возможность проголосовать за проведение нового референдума по Brexit, если законодатели поддержат ее новый проект соглашения с Евросоюзом.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за отсутствия в парламенте единой позиции по этапам отделения от Евросоюза сроки перенесли на конец октября. Законодатели отвергли уже три варианта соглашения, выдвинутые премьер-министром. Очередные переговоры провалились 17 мая.



В случае если Лондон не сможет прийти с Брюсселем к взаимопониманию по этому вопросу, Brexit пройдет без сделки. Такой вариант считают наименее выгодным для обеих сторон.

