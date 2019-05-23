Назван самый смертоносный вид курения

Курение сигарет без фильтра убивает гораздо чаще, чем использование сигарет с фильтром. К такому выводу пришли ученые Медицинского университета Южной Каролины в Чарльстоне (США). Однако наличие фильтра не делает табакокурение безопасным и также довольно часто вызывает рак легких. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Специалисты проанализировали данные 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. При этом учитывалось число ежедневно выкуриваемых сигарет. Вычислялся такой показатель, как количество пачек-лет (pack years). 30 пачек-лет показывает, что человек курил по одной пачке в день в течение 30 лет либо две пачки в день в течение 15 лет. Среднее значение показателя курения достигало 56 пачек-лет, при этом у каждого участника было не менее 30 пачек-лет.



По словам исследователей, у тех, кто курит сигареты без фильтра, риск рака легких увеличивается на 40 процентов. Кроме того, вероятность смерти повышается на 30 процентов. Другие виды сигарет — легкие, ультралегкие и ментоловые — так же опасны, как и обычные сигареты с фильтром. При этом люди, употребляющие легкие и ультралегкие сигареты, реже бросают курить.



Ученые пока не выяснили, почему сигареты без фильтра являются самыми опасными, но подозревают, что это может быть связано с высокой концентрацией токсичных смол. Несмотря на усилия табачных компаний по снижению уровня вредных веществ в сигаретах, 90 процентов случаев рака легких связаны с курением.

