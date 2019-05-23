Украина осенью может начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе - ВБ

Украина осенью может начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой долгосрочной программе финансирования, сказала директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.



"Осенью должны начаться переговоры о долгосрочной программе с МВФ, потому что есть необходимость продолжить сотрудничество", - сказала она в ходе презентации обновленного экономического прогноза в Киеве в четверг.



ВБ надеется, что новое правительство будет придерживаться условий программы с Фондом, подчеркнула она.



В то же время Кахконен отказалась прокомментировать первые назначения на высшие должности президентом Владимиром Зеленским. Однако она отметила, что ВБ ожидает прихода образованных и квалифицированных специалистов с высоким уровнем добропорядочности.

