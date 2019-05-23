В ГБР рассказали о перспективах расследования относительно вмешательства в выборы США

Возможно привлечение к ответственности отдельных лиц по делу о вмешательстве в американские выборы займет большой период времени. Об этом сказал журналистам в четверг председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.



Так, на вопрос журналиста о том, видит ли он перспективу привлечения к ответственности отдельных лиц по делу о вмешательстве в американские выборы, Труба отметил что "с ответом на этот вопрос надо подождать".



"Я уверен, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос, должно пройти время, поскольку мы должны в ходе досудебного расследования выяснить - если было влияние, то в какой форме и как. Будучи на территории Украины, это выяснить будет непросто, чрезвычайно сложно. Это займет большой период времени", - заявил он.

