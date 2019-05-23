Российский план уничтожения Киевского патриархата и Патриарха Филарета достиг апогея - СМИ

- 24-25 мая Патриарха Филарета хотят лишить возможности заниматься церковными делами - сообщает Интернет-издание «Персона».



- План по уничтожению Киевского патриархата, как высшей формы автокефального устройства Украинской православной церкви, Москва не остановила даже после получения украинцами Томоса.



В результате работы с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Епифанием с целью достижения его полной лояльности и принуждения к сотрудничеству против Филарета, промосковским группам удалось добиться своего. Из одного из ближайших сторонников Филарета Епифаний превратился в заклятого врага. Епифания сломали и сделали своим средством в этой антиукраинской геополитической игре - говорится в публикации.



- В начале мая началась массовая, планируемая и хорошо профинансированная информационная атака против Патриарха Филарета и идеи Киевского патриархата. Уже завтра, 24 мая, должно состояться заседание Священного Синода, а 25 мая - Архиерейского собора Православной церкви Украины. На этих мероприятиях могут быть приняты решения о лишении Патриарха Филарета статуса руководителя Киевской столичной кафедры и отправке его на покой. Этот статус должен запретить патриарху Филарету заниматься церковными делами, рукополагать священников и епископов. Это фактическая принудительная изоляция непокорного Москве Патриарха Филарета.



На этот раз идею Киевского патриархата, за которую страдали и отдавали жизнь миллионы наших соотечественников и о которой еще мечтал Киевский митрополит, святитель Петр Могила, и сейчас которую персонализирует и отстаивает Патриарх Филарет, хотят попытаться уничтожить руками украинских архиереев во главе с предстоятелем ПЦУ - митрополитом Епифанием.



Люди, верующие, политики и церковники, которые понимают всю несправедливость и вред решения о лишении Патриарха Филарета своего статуса, должны поддержать Патриарха, и не допустить уничтожения Киевского патриархата.



24 мая в 10:00, все, кому не безразлична судьба УПЦ, судьба Украины, независимость от Москвы, приходите поддержать эту идею к Софии Киевской! Потому что потом будет поздно, и российский план уничтожения сработает в полную силу - призывает издание.

