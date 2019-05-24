Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.



"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, - так, чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала Мэй в пятницу на Даунинг-стрит журналистам.



Мэй отметила, что договорилась с председателем партии и главой влиятельного парламентского комитета 1922 о выборах нового партийного лидера в течение недели после ее отставки.

