Мэй объявила об уходе с поста лидера консервативной партии
Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.
"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, - так, чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала Мэй в пятницу на Даунинг-стрит журналистам.
Мэй отметила, что договорилась с председателем партии и главой влиятельного парламентского комитета 1922 о выборах нового партийного лидера в течение недели после ее отставки.
Источник: Интерфакс-Украина
13:17