Нацбанк обжаловал два решения суда по Привату

Национальный банк подал апелляцию на оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в пятницу, 24 мая.



Так, жалобы поданы на решение суда от 18 апреля по делу №826 / 7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ Приватбанк с рынка с участием государства и в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании ТрианталИнвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.



"Поэтому на сегодня указанные судебные решения вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

