Синод ПЦУ поддержал Епифания

Церковь сохраняет единство и руководствуется действующим Уставом. Такое решение вынес синод ПЦУ. 24 мая в доме резиденции Епифания в Киеве состоялось очередное заседание Священного синода православной церкви Украины.



В заседании приняли участие все члены Священного синода.



По итогам заседания архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор был назначен председателем синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор председателем синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий председателем Института церковной истории.



Было также определено, что в течение месяца должна завершиться регистрация уставов управлений епархий ПЦУ. Также начат процесс регистрации в новой редакции уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ.



Отныне все зарубежные визиты церковных архиереев, в частности паломничества, должны осуществляться только по благословению предстоятеля Епифания.



Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.



Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления.



Было также принято решение о праздновании 30-летия возрождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.



Также на заседании решили, что во всех храмах ПЦУ должны возвышаться имя митрополита Епифания и правящего архиерея епархии.



Кроме того, синод также выразил полную поддержку Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

