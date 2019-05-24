Верховный суд получил третий иск по роспуску Рады

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписи указа от 21 мая о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламент. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в пятницу, 24 мая.



Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19, – говорится в сообщении.



Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

