В деле Гандзюк могут появиться еще подозреваемые - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не исключает, что по делу в отношении херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут появиться еще подозреваемые.



Об этом он сообщил в интервью "Лига.нет", отвечая на вопрос, есть ли кроме председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Александра Левина другие заказчики.



"Я не исключаю, что могут появиться еще подозреваемые. Имею в виду должностных лиц, вероятно, причастных", - заявил он.



На вопрос, является ли Мангер конечным заказчиком, Луценко добавил, что "с юридической точки зрения, он является организатором, который имел соорганизатора Левина, далее следуют исполнители, они уже в суде".



Он напомнил, что Левин скрывается за границей, и "на днях мы наконец добились начала судебного рассмотрения объявления Левина в международный розыск".



"Еще один эпизод: вероятно руководители местных правоохранительных органов сливали информацию, что позволило Левину покинуть Украину. Это мы также расследуем", - добавил Луценко.



Он сообщил, что также рассматривается версия, что к преступлению по делу Гандзюк причастны руководители государственной обладминистрации, - речь идет о председателе и его заместителях. "За последнее время проведена работа, например, есть вывод Счетной палаты и Гослесхоза о 230 млн грн убытков от незаконной вырубки херсонских лесов, о чем писала Екатерина", - отметил он.



Как сообщалось, сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 30% тела женщины. Она перенесла несколько операций. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.

