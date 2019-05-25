В Украину в субботу ожидаются дожди с грозами

В Украине в субботу, 25 мая, погоду будет определять теплая, но влажная воздушная масса, атмосферные фронты принесут дожди с грозами, кое-где в сопровождение града и шквального ветра, сообщает Укргидрометцентр. Прогнозируются кратковременные дожди, грозами, днем в Запорожской, Донецкой и Луганской областях - значительные дожди. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град.



Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.



В Киеве в субботу ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквалы 15-18 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 мая самая высокая температура днем была 30,7° в 2007 году, самая низкая ночью 2,6° в 1909 году.



В Украине в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди с грозами, лишь днем на Правобережье без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16° (на западе 7-12°), днем 20-25°.



В Киеве 26 мая ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



По состоянию на 9:00 утра пятницы, 24 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 16°; в Днепре возле г.Киева 19°.

