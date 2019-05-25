Мэй покидает пост лидера тори

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в пятницу, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии, и тем самым положила начало скорому избранию нового главы тори, который неизбежно заменит ее на посту главы правительства. Но до тех пор, пока процесс выборов не завершится, она будет оставаться на премьерском посту.



Это заявление премьер сделала сразу же после утренней встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера ныне правящей партии. Согласно сообщениям в британских СМИ, на фоне неудачного выступления консерваторов на досрочных всеобщих выборах 2017 года, обернувшихся потерей прямого парламентского большинства, тяжелого поражения тори на выборах в местные органы власти и ожидаемого провала на состоявшихся выборах в Европарламент (их результаты будут оглашены в ближайшее воскресенье), парламентарии-однопартийцы выдвинули Мэй ультиматум. Они пригрозили снова поднять вопрос о недоверии к ней, если она откажется от гладкой передачи власти новому лидеру и не станет называть дату своего предстоящего ухода в отставку.



В итоге эта дата была заявлена Мэй в обращении к нации, во время которого премьер не могла сдержать слез. Она признала, что обозначенная ею в начале премьерства миссия по осуществлению Brexit так и не была реализована, а потому вся тяжесть по дальнейшему выполнению этой задачи должна лечь на плечи нового главы партии и правительства. Мэй считает, что достичь этой цели политические силы страны смогут лишь при условии готовности к компромиссам.



Ожидается, что процесс выборов нового лидера тори завершится к 20 июля.



Выступая на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10, Мэй заявила: "Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня". Кампания по избранию нового лидера тори начнется 10 июня. "Таким образом может быть выбран преемник. Я договорилась с председателем партии и председателем Комитета 1922, что процесс выборов нового лидера должен будет начаться на следующей неделе (после отставки)", - сообщила она.



Мэй отметила, что до появления нового главы партии она будет оставаться председателем правительства. "Я в полном объеме информировала Ее Величество о своих намерениях, и я продолжу исполнять обязанности ее премьер-министра, пока процесс не будет завершен", - сказала Мэй. Завершая речь, она не могла сдержать слез.



Причиной, которая подтолкнула Мэй к принятию такого решения, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit. Премьер-министр столкнулась с жестким противодействием собственного кабинета министров своим последним предложениям по Brexit, сделанных с целью добиться принятия сделки депутатами.



"Я сделала все возможное, чтобы убедить парламентариев поддержать это соглашение, к сожалению, этого не удалось. Я пыталась трижды. Полагаю, что было правильно проявлять упорство даже тогда, когда вероятность неуспеха была высокой. Однако теперь мне ясно, что наилучшим интересам страны будет отвечать, если далее этим займется новый премьер-министр", - сообщила Мэй.



Политик, которая уже несколько месяцев назад пообещала, что покинет свой пост после того, как Великобритания "разведется" с Евросоюзом, призналась, что сожалеет, что ей не удалось реализовать главную цель своего премьерства - вывести страну из ЕС.



"Я испытываю и буду испытывать чувство глубокого сожаления, что мне не удалось осуществить Brexit. Найти способ проявить уважение к результатам референдума придется моему преемнику. Чтобы преуспеть, ему или ей придется достичь консенсуса в парламенте, чего я не смогла сделать. Этого консенсуса можно будет достичь только в том случае, если все стороны будут готовы пойти на компромисс", - сказала она.



По оценкам британских СМИ, процесс выбора нового лидера партии может занять около шести недель. Впрочем, в 2016 году, когда бывший тогда премьер-министром Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке после провального для него референдума по Brexit, процесс смены лидера консерваторов занял чуть более двух недель.



Фаворитом борьбы за лидерство в рядах тори эксперты называют экс-главу британского МИД Бориса Джонсона. Согласно информации агентства Reuters, букмекерские конторы расценивают его шансы стать новым премьер-министром в 40%. Далее в списке потенциальных претендентов следуют бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб (14%), за ним - министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом и нынешний глава МИД Джереми Хант (по 7% у каждого), а также действующий глава МВД Саджид Джавид (3%). Примечательно, что все перечисленные политики являются куда большими евроскептиками, чем сама Мэй, и настроены на более решительное претворение в жизнь итогов общенационального референдума 2016 года, победу на котором одержали сторонники Brexit.



Борис Джонсон заявил по итогам выступления Мэй, что консерваторы должны забыть о разногласиях и после отставки нынешнего лидера тори совместно завершить процесс выхода королевства из ЕС. "Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit", - написал Джонсон в Twitter.



Похожие по интонации твиты опубликовали и другие потенциальные претенденты на премьерство. Так, Доминик Рааб назвал Мэй "патриотом и верным членом Консервативной партии", Андреа Лидсом подчеркнула, что премьер "сделала все возможное" для соблюдения итогов референдума 2016 года и проявляла "полную преданность своей стране", а Гоув отметил, что поступок Мэй "заслуживает благодарности и уважения".



Главный политический оппонент Мэй, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что премьер "делает правильно, что уходит в отставку". По его словам, Мэй "смирилась с тем, о чем страна знала месяцы: она не может управлять, так же как и ее разделенная и распадающаяся партия". По мнению лидера британской оппозиции, после отставки Мэй новый лидер тори должен объявить о проведении досрочных всеобщих выборов.



По мнению первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен, Мэй заслуживает благодарности за работу на посту премьер-министра в период, который был бы крайне тяжелым для любого лидера. Стерджен напомнила, что их позиции "коренным образом" расходились по многим вопросам, в том числе о необходимости осуществления Brexit и проведении второго референдума о независимости Шотландии.



Лидер шотландских националистов также обвинила Бориса Джонсона в лицемерии после того, как ознакомилась с его твитом в адрес Мэй, дала понять, что отставка нынешнего лидера тори не решит запутанную и зашедшую в тупик ситуацию с Brexit, и призвала вновь поставить вопрос о выходе страны из ЕС на всенародное голосование. Она выразила беспокойство в связи с тем, что премьером теперь может стать "еще более непримиримый сторонник Brexit и выхода из ЕС без сделки", отметив в связи с этим важность предоставления Шотландии возможности "стать независимым государством".



По мнению лидера Партии Brexit Найджела Фаража, тори перестанут существовать, если не извлекут урок из отставки двух своих проевропейски настроенных лидеров - Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. "Трудно не сочувствовать Мэй, но она политически недооценила настроения страны и своей партии. Теперь в отставку уже подали два лидера тори, чьи порывы были проевропейскими. Либо партия усвоит этот урок, либо погибнет", - написал он в Twitter.



Примечательно, что именно популярность Фаража и возглавляемой им ранее Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) оказалась губительной для двух премьеров и лидеров тори кряду. Именно она побудила Кэмерона в 2013 году приманить евроскептически настроенных избирателей Консервативной партии обещанием провести референдум о дальнейшем членстве страны в ЕС в случае победы тори на всеобщих выборах 2015 года, однако итоги этого референдума вынудили его подать в отставку. Теперь же Фараж, судя по всему, одерживает уверенную победу на выборах в Европарламент, а высокий рейтинг его новой партии подтолкнул руководство тори к тому, чтобы поскорее сменить Терезу Мэй.



Тереза Мэй будет еще оставаться при обеих своих должностях (премьера и лидера тори) к моменту прибытия в Великобританию президента США. Дональд Трамп собирается посетить Соединенное Королевство с государственным визитом с 3 по 5 июня. Этот визит глава американской администрации осуществит по приглашению королевы Елизаветы II.



Последним же международным мероприятием для Мэй в премьерской должности станет ее участие в саммите G20 в Японии, который пройдет с 28 по 29 июня.





