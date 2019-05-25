Трамп надеется на изучение возможной причастности Киева к началу расследований против него

Глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на то, что Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, рассмотрит вопрос о том, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом американский лидер заявил в пятницу журналистам в Белом доме.



"И я надеюсь, что он [министр юстиции] взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все", - заявил руководитель вашингтонской администрации, комментируя принятое им накануне решение наделить министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований.



При этом республиканец Трамп подчеркнул, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента". "Такого никогда не должно произойти ни с кем", - сказал глава государства. С его точки зрения, вынесенное в четверг решение позволит Барру выяснить, "как и почему началась охота на ведьм". "Мы узнаем многое", - пообещал Трамп.



Он также допустил, что затронет на переговорах с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе предстоящего в начале июня визита в Лондон вопрос о том, какую роль сыграли спецслужбы ее страны в начале расследований, касавшихся Трампа. "Вполне возможно, что я с нею об этом поговорю", - сообщил президент. "Есть данные, слухи о том, что ФБР и другие - ЦРУ - были причастны вместе с Соединенным Королевством к выдуманному российскому скандалу. Да, я вполне могу поговорить с нею об этом", - добавил Трамп.



Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.



