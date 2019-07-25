Усик: Мне нужно четыре боя, чтобы собрать все пояса в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте украинец Александр Усик уверен в своем успехе в супертяжелой весовой категории.



Он полушутя заявил, что завоюет все основные пояса за четыре поединка, сообщает XSport.



"Только Богу известно, сколько мне боев нужно провести, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Чтобы все пояса завоевать, думаю, четыре боя (улыбается). Рассматриваю ли я Чисору, как одного из будущих оппонентов? Почему бы и нет. Я недавно видел его в ресторане, мы очень тепло пообщались, пожали друг другу руки и разошлись", - сказал Усик.



Напомним, Александр назвал британцам Тайсона Фьюри лучшим супертяжеловесом мира, но заявил, что готов хоть сейчас боксировать против американца Деонтея Уайлдера.

