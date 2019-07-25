Коллеги Шеремета нашли в его убийстве белорусский след

Коллеги убитого в 2016 году Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование обстоятельств гибели журналиста. Об этом сообщает "Громадьске".



Авторы расследования приходят к выводу, что Шеремета могли убить из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым журналист работал в Белоруссии.



"Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - отметил Богуцкий.



В 2001 году Шеремет снял фильм "Дикая охота", в котором речь шла об исчезновении неугодных власти людей в Белоруссии. В частности, фильм рассказывает о судьбах пропавших политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. В расследовании утверждается, что к этим событиям было причастно высшее белорусское руководство.

