У Зеленского озвучили предложение для МВФ по газу

Власти Украины намерены поднять вопрос о смягчении требований по тариф на газ на переговорах с МВФ. Об этом перед заседанием Кабмина в среду, 24 июля, заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет Liga.net.



"Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы была более мягкая позиция, связанная с ценами на газ и введением либерализованного рынка газа", - сказал он, комментируя инициативу Офиса президента не привязывать транш МВФ к цене на газ.



Герус подчеркнул, что введение свободного рынка необходимо, но это нужно делать поэтапно.



"Поэтому нет какой-то совсем другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", - добавил он.



Ранее в МВФ заявляли, что не против снижения цен на газ, если они отвечают рыночным.

