Директор HBO высказался о петиции фанатов "Игры престолов"

Директор канала HBO Кейси Блойс высказался по поводу петиции, созданной фанатами сериала Игра престолов с требованием переснять его финал. Он дал понять, что переделывать телешоу не будут. Об этом пишет The Independent.



Он отметил, что мнения людей относительно концовки сериала всегда будут расходиться.



"32 номинации на Эмми - отличное подтверждение тому, что мы все сделали правильно", - подытожил Блойс.



Также директор признался, что сам почти не вмешивался в процесс работы над сериалом, который создавали сценаристы Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. По его мнению, последний сезон прошел очень хорошо.



Ранее сообщалось, что Джордж Мартин назвал реакцию фанатов на финал Игры престолов "токсичной".





