Беременным не стоит пить любые напитки с кофеином

Если беременная женщина выпивает минимум 2 чашки кофе в день, она наносит вред печени еще не родившегося ребенка, пишет The Daily Mail со ссылкой на работу Уханьского университета. Излишек кофеина тормозит развитие органа, повышает риск появления жировой болезни печени и диабета во взрослом возрасте.



Ученые подчеркивают, что к напиткам с кофеином относится не только сам кофе, но и чай. В одной чашке кофе содержится примерно 95 миллиграммов кофеина, а в чашке черного чая - 20 миллиграммов. Исследование, проводившееся на крысах, показало: 120 миллиграммов кофеина в день было достаточно, чтобы снизить уровень гормона, важного для роста печени. Аналогичный процесс происходит и в человеческом теле, уверены ученые.



Речь идет о снижении концентрации инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1). Он участвует в регуляции процессов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма, а также в поддержании нормального уровня сахара в крови. Специалисты говорят, что после рождения у ребенка может включиться компенсаторный рост печени. И это спровоцирует аномальное развитие органа.

