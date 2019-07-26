Палестинская автономия отказалась от исполнения соглашений с Израилем

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех соглашений, подписанных с Израилем. Об этом сообщает Times of Israel.



"Мы не подчинимся диктату и попыткам навязать нам грубую силу, в частности в Восточном Иерусалиме. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", – сказал Аббас на заседании палестинского руководства в четверг.



Причиной такого решения, по его словам, стало разрушение Израилем десятков домов палестинцев в Восточном Иерусалиме. По мнению израильской стороны, они были построены незаконно – слишком близко к разделительному барьеру, возведенному для предотвращения проникновения террористов.



Действия Израиля по сносу домов раскритиковали ряд стран Евросоюза, в том числе Франция, Германия и Великобритания.



Аббас также вновь отверг предложенный Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".



Сейчас Израиль и Палестинская автономия сотрудничают по разным вопросам – от безопасности до водоснабжения. По данным СМИ, Аббас уже высказывал подобные угрозы ранее, однако не выполнял их.



В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим, на часть которого претендуют палестинцы, столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие дипломатического представительства прошло в мае 2018 года. Многие страны мира не признают полный суверенитет Израиля над городом.

