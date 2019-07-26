СМИ узнали о решении Газпрома по транзиту газа

Российский Газпром намерен продлить контракт на транзит газа с Украиной на небольшой срок, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По словам источников агентства, в Кремле размышляют над годовым контрактом. Это нужно, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.



Отмечается, что Украина заинтересована в долгосрочной 10-летней сделке, однако российской стороне это не выгодно. "Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти "потоки", - заявил один из собеседников агентства.



Источник из Евросоюза и два других российских источника, знакомых с мнением Газпрома, подтвердили позицию Москвы. Газпром и Минэнерго России отказались от комментариев.

