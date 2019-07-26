НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК).



Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.



В Бюро указали, что на данный момент это вся информация, которую можно сообщить, ввиду необходимости сохранения тайны следствия.



На 14.00 пятницы анонсирован брифинг директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка относительно расследования резонансных дел.



В свою очередь, судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин подтвердил факт обыска в суде. "Подтверждаем, что в настоящее время НАБУ проводит обыски в ОАСК", - написал он на своей странице в Фейсбуке.



Санин также анонсировал проведение брифинга о сложившейся ситуации.



Окружной админсуд Киева возглавляет Павел Вовк.

