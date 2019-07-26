ГПУ готовит 4 подозрения судьям Окружного админсуда столицы - Горбатюк

По результатам собранных доказательств следственные прокуроры подготовили проект сообщения подозрения в отношении четырех судей руководства Окружного административного суда Киева



Об этом заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.



Отмечается, что подозрения готовятся по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправомерных решений.



"Вместе с тем зафиксировали огромное количество других действий с признаками вмешательства в деятельность судей и других органов государственной власти, в частности: влияние на принятие решений КС, ВККС и ВСП (Высший совет правосудия)", - добавил Горбатюк.

