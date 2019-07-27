Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможности визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем. Об этом Волкер заявил 27 июля на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого – это потребовало бы серьезных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому посетить Вашингтон", - отметил он.



Волкер добавил, что дипломаты США со своей стороны также "хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину".



Он также уточнил, что США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины в Соединенные Штаты.



Как сообщает УНИАН, также Волкер заявил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украины, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.



"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил это приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпением ожидаем, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.



"Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча была как можно более продуктивной", - добавил он.



По словам Волкера, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать этот порядок дня.

