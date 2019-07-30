Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот осудил действия полиции на несанкционированном митинге в минувшие выходные в Москве.



В заявлении, которое Рот публиковал в понедельник на своей странице в Twitter, он назвал "ударом по демократии и правовому государству брутальное насилие, направленное против мирных демонстрантов", сообщила радиостанция Deutsche Welle.



Обеспокоенность в связи с событиями на митинге выразили и в Великобритании.



"Мы обеспокоены задержанием более тысячи демонстрантов и значительным применением силы в ходе мирной демонстрации в Москве 27 июля. В числе задержанных оказались журналисты, известные представители оппозиции", - говорится в заявлении представителя британского МИД, опубликованном на сайте ведомства.



"Правительство России продолжает пренебрегать правами собственного населения на свободу выражения, ассоциаций и мирных собраний", - отмечается в заявлении.



Лондон призвал правительство РФ "выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека, взятые на себя как государством-членом Совета Европы и ОБСЕ".



В центре Москвы в минувшую субботу прошла несогласованная акция оппозиции. По данным МВД, за различные правонарушения на ней было задержано более тысячи человек. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил "Интерфаксу" о необоснованных задержаниях во время акции.

