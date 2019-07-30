Россия блокирует использование украинской ГТС третьими странами - Коболев

Во время президентства Владимира Путина альтернативное существование газотранспортной системы вряд ли будет возможным, потому что Россия блокирует использование украинской ГТС третьими странами. Об этом рассказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире канала "KRYM", передает корреспондент УНН.



"Если не будет масштабных объемов транспортировки российского газа, то, я думаю, при каденции Путина вряд ли какое-то альтернативное существование украинской ГТС будет возможным. Россия банально блокирует использование нашей ГТС третьими странами. Например, раньше Средняя Азия так же через Россию, через Украину поставляли газ в Европу ", - сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас все это является заблокированным.



"Все это делается, по моему глубокому убеждению, ... потакание Европейского Союза за нежелание их антимонопольных органов корректно расследовать деятельность "Газпрома" и за нежелание занимать жесткую позицию в отношении России как поставщика газа. А у них на это есть все возможности", - отметил председатель правления "Нафтогаза".

