ДНР: Киев распространяет фейки о выдаче российских паспортов

Миграционная служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о распространении фейковой информации со стороны чиновников Украины о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса.



Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.



"Вопрос выдачи российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской народных республик не остается без внимания украинских чиновников. Не так давно в сети Интернет появилось заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса", - говорится в сообщении, распространенном Миграционной службой МВД ДНР.



В ведомстве опровергли данное заявление и назвали его фантазией украинских чиновников.



"Миграционная служба МВД ДНР официально заявляет – эта информация не соответствует действительности. Граждане республики продолжают получать российское гражданство по упрощенной системе в соответствии с указом Владимира Путина… Распространение заведомо лживых сведений – не что иное, как фантазии украинских чиновников, пытающихся запутать и ввести в заблуждение не столько граждан народных республик, сколько жителей тех территорий, которые находятся под юрисдикцией киевского режима", - заявили в ведомстве.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

