Представитель Гуайдо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауйдо в США Карлос Веккьо заявил, что готов бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в стране. Отвечая во вторник на вопросы журналистов в Вашингтоне, он также подчеркнул, что оппозиция Венесуэлы готова к установлению отношений с Россией с позиции взаимоуважения и сотрудничества.



"Да, я готов встретиться с кем угодно, чтобы найти мирный способ разрешения ситуации в нашей стране", - сказал представитель Гуайдо в ответ на просьбу сообщить о своей готовности к контактам с главой МИД России. "Мы готовы к тому, чтобы установить отношения с Россией с позиции взаимоуважения и взаимного сотрудничества", - добавил также Веккьо, подчеркнув, однако, что России, по его мнению, "следует отказаться от поддержки жестокой диктатуры".



23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.



