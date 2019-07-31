В Китае используют искусственный интеллект для защиты дикой природы
В Китае разработали мониторинговую платформу на основе искусственного интеллекта для защиты дикой природы.
Об этом сообщает Xinhua.
"(В Китае - ред.) разработали мониторинговую платформу на основе искусственного интеллекта для защиты дикой природы", - говорится в сообщении.
Сама платформа была разработана исследовательским центром Feline, технологическим университетом в городе Харбин и компанией HIT Big Data Group.
Ожидается, что мониторинговая платформа будет помогать в исследованиях экосистемы, популяции животных через продвинутые технологии, в частности искусственный интеллект, машинное обучение и нейролингвистическое программирование.
Отмечается, платформа сможет анализировать собранные данные, или просто данные из Интернета, и устанавливать цвет и узор меха животных, а также манеру их передвижения.
По словам представителя HIT Big Data Group Ли Фуквана, в первую очередь платформа будет мониторить животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как сибирские тигры и леопарды.