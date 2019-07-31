В Китае используют искусственный интеллект для защиты дикой природы

В Китае разработали мониторинговую платформу на основе искусственного интеллекта для защиты дикой природы.



Об этом сообщает Xinhua.



"(В Китае - ред.) разработали мониторинговую платформу на основе искусственного интеллекта для защиты дикой природы", - говорится в сообщении.



Сама платформа была разработана исследовательским центром Feline, технологическим университетом в городе Харбин и компанией HIT Big Data Group.



Ожидается, что мониторинговая платформа будет помогать в исследованиях экосистемы, популяции животных через продвинутые технологии, в частности искусственный интеллект, машинное обучение и нейролингвистическое программирование.



Отмечается, платформа сможет анализировать собранные данные, или просто данные из Интернета, и устанавливать цвет и узор меха животных, а также манеру их передвижения.



По словам представителя HIT Big Data Group Ли Фуквана, в первую очередь платформа будет мониторить животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как сибирские тигры и леопарды.



