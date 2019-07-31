Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева

С 16 по 30 июля Wizz Air отменил 50 вылетов из Киева. Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта Жуляны, передает Avianews.



Ежедневно лоукостер отменял от двух до четырех рейсов из Киева. Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.



На запрос с просьбой прокомментировать изменения на онлайн-табло в авиакомпании не ответили.



Ранее сообщалось, что Wizz Air отменил часть рейсов в Киев. Пассажирам, которые уже приобрели билеты на указанные рейсы и даты, сообщат о возможности перебронирования или возврата денег.

