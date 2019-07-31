В "Слуге народа" рассказали, с каких законопроектов начнет работу новая Рада

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду безотлагательные законопроекты уже в первую неделю работы парламента нового созыва. Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин в эфире і Oboz.TV, отвечая на вопрос о том, сформирован ли перечень безотлагательных законопроектов, которые Президент подаст в первую неделю работы нового парламента.



"Сейчас этот перечень разрабатывается. Я думаю, что он будет публичным в течение ближайших недель. Там точно идет очень активная работа. Она идет не только по вопросам неприкосновенности и вообще контроля за депутатской деятельностью, о чем мы уже слышали. Она действительно касается и экономического блока, потому что понимаем, что каждый гражданин должен почувствовать изменения на себе. Поэтому с точки зрения экономического блока, в том числе и Офиса Президента, будет представление определенного количества чрезвычайно срочных законопроектов", - сказал Безгин.



По его словам, вероятность того, что в первую же неделю народные избранники рассмотрят вопрос о своей неприкосновенности, составляет "50 на 50". Отмена неприкосновенности также будет касаться судей и Президента.



Безгин также назвал среди безотлагательных законопроект об импичменте Президента.

