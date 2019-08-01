В России оценили позицию комитета сената США по "Северному потоку — 2"

Российские парламентарии прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против "Северного потока — 2".



Ранее документ, предлагающий ввести ограничительные меры против участвующих в строительстве газопровода компаний, поддержали в международном комитете верхней палаты американского парламента.



Депутат Госдумы Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов элементом нездоровой конкуренции.



"В данном случае, санкции со стороны США затрагивают не только Россию, но и многие европейские государства, которые понимают, что "Северный поток — 2" несет в себе экономическую целесообразность и выгоду", - заявил он в комментарии телеканалу RT.



Так, например, политик отметил, что знает немецких депутатов, поддерживающих строительство российского проекта.



"Думаю, что та атмосфера, которая создается путем введения санкций, будет негативно сказываться на самих США", - заключил он.



Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Вашингтон идет на подобные меры "от бессилия".



"Уговоры не помогли, европейские страны заявили, что "Северный поток — 2" им необходим. Думаю, этими санкционными мерами в США и ограничатся", - заявил он.



При этом Джабаров выразил убеждение, что трубопровод будет работать даже в случае введения Вашингтоном ограничений.

