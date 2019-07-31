На «Интере» – премьера британского сериала «Разрыв»

В воскресенье, 4 августа, в 13:30 телеканал «Интер» покажет премьеру британской 6-серийной драмы «Разрыв» (оригинальное название – The Split). Автор сериала – Аби Морган, обладательница нескольких премий «Эмми» и BAFTA за работу над сценариями фильмов «Железная леди» и «Суфражистка». Режиссер – Джесика Хоббс («Корона», «Убийство на пляже», «Ривер»). В главных ролях – Никола Уолкер, Стивен Мэнгэн, Фиона Баттон, Аннабель Шоли, Мира Сайал, Дебора Финдли, Стивен Томпкинсон.



Все женщины семейства Дефо – юристы. Рут – директор адвокатской конторы, а три ее дочери, Ханна, Роза и Нина, – адвокаты по бракоразводным процессам. Правда, старшая Ханна после размолвки с матерью ушла из семейного бизнеса в конкурирующую фирму. Юридическая практика сказывается на личной жизни каждой из героинь: сложно найти себе вторую половинку, когда все время занимает работа. Все переворачивается с ног на голову в доме Дефо, когда неожиданно возвращается отец семейства, бросивший их тридцать лет назад. Сможет ли мужчина вернуть себе любовь и уважение бывшей жены и дочерей? И чем обернется для главных героинь эта неожиданная встреча, на которую они уже и не надеялись?



Роль адвоката Ханны, бросившей семейный бизнес, играет актриса Никола Уолкер. «У моей героини трое детей, прекрасный муж и успешная карьера. Казалось бы, все хорошо! Но это не так, – рассказывает актриса. – Она все время занимается решением проблем, возникших в браке у других людей, но ее личная жизнь становится все сложнее и сложнее. На самом деле жизнь этой, казалось бы, успешной, активной, независимой женщины – сплошной хаос».



Чтобы лучше понять своего персонажа и вжиться в образ юриста, перед съемками Никола проводила много времени с реальным адвокатом по бракоразводным процессам. «Было полезно понаблюдать, как сочетаются профессионализм и сострадание, но контролируемая форма сострадания», – делится Уолкер.



Кстати, сама актриса после съемок в сериале «Разрыв» решила подписать брачный контракт со своим мужем, с которым до этого прожила в браке около 20 лет. «Это звучит не очень романтично, – комментирует Никола. – Но этот контракт должен дать чувство безопасности нашему 11-летнему сыну».



Роль мужа Ханны – адвоката Натана Стерна – досталась актеру Стивену Мэнгэну. В работе над сериалом «Разрыв» ему очень пригодилось юридическое образование. Правда, в результате он все-таки выбрал актерскую карьеру, и совсем об этом не жалеет: «Закон разрушает человеческую жизнь, пытается ее кодифицировать и делает ее очень сухой. Я помню все эти уголовные дела о краже со взломом. Гораздо интереснее представить себе, каково это – быть человеком, к которому через окно лезет грабитель с ножом. Я принял правильное решение – стать актером. Правовой мир ничего не потерял!»



Стивен Мэнгэн уверен: сериал «Раскол» будет интересен и близок каждому зрителю, в каждом он сможет вызвать эмоциональный отклик: «Сценарий Аби Морган не идеализирует персонажей. В них много и белого, и черного. Думаю, в разные моменты зрителям захочется то ударить, то обнять каждого персонажа».



Смотрите премьеру сериала «Разрыв» на «Интере» 4 августа в 13:30, канал покажет все 6 серий драмы.



Сериал «Разрыв»

Жанр: драма

Количество серий: 6

Страна: Великобритания

Год: 2018

Режиссер: Джесика Хоббс

Сценаристы: Аби Морган, Джейн Иден, Луиз Айронсайд

В ролях: Никола Уолкер, Стивен Мэнгэн, Фиона Баттон, Аннабель Шоли, Мира Сайал, Дебора Финдли, Стивен Томпкинсон и другие.

