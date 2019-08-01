Кличко рассказал, о чем говорил с Джулиани

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве.



Об этом он сказал в комментарии журналистам после открытия обновленного парка «Куреневский» в столице, сообщает корреспондент Укринформа.



"Я вчера вернулся из США, где у меня была встреча с одним из самых известных мэров современности, мэром, который руководил крупнейшим, сложным городом ... Который является большим другом и города Киева, и Украины, который всегда поддерживал наше движения в направлении того, чтобы страна стала европейским государством. Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. Потому что на сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства. ... Двигаются методами Януковича, когда мэра отодвинут в сторону и поставят человека сверху ", - сказал мэр Киева.



По его убеждению, Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только избранный Киевский городской голова. В то же время Кличко добавил, что не держится ни за какие должности.



"Если мы говорим о самоуправлении, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, если у кого есть желание стать мэром Киева, пожалуйста, это выборы, это единственное демократическое направление, где можно получить должность Киевского городского головы, а не назначения сверху . Все эти вопросы также обсуждались с господином Джулиани", - сказал он.



По его словам, сейчас Джулиани изучает нынешнюю ситуацию в Украине и "держит руку на пульсе".



Как сообщал Укринформ, глава Офиса Президента Андрей Богдан 30 июля заявил, что Кличко потерял контроль над Киевом. При этом он утверждал, что Кличко сам подтвердил ему, что не контролирует Киевсовет.



Также, по словам Богдана, на встречах с Кличко он просил его "отказаться от института "смотрящих", отойти от этих коррупционных схем и стать действительно народным мэром".



Ранее, 24 июля, Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.



В ОП объяснили возможность освобождения Кличко статьей 118 Конституции, которая предусматривает, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета министров".



В то же время в 2003 году Конституционный суд уже истолковал ст. 118 Конституции и определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой".



