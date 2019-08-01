Однокомнатные квартиры в ЖК «Новый Автограф»: преимущества и особенности

Покупка недвижимости является важным моментом в жизни, который требуется ответственности и внимания ко всему процессу. Большинство людей, которые проживают в городах, предпочитают вторичному жилью новостройки. И это связано с множеством преимуществ. Отличный вариант – купить 1 комнатную квартиру в Киеве, например, к 2021 году планируется окончание строительства ЖК «Новый Автограф», который будет располагаться в Киеве по улице Генерала Жмаченко, 26.

Преимущества 1-комнатной квартиры в новостройке

Покупать новое жилье намного приятнее, чем б/у. Новая однокомнатная квартира – это уютное комфортабельное жилье с обустроенными коммуникационными системами. Застройщики стараются соответствовать последним тенденциям, поэтому устанавливают в новостройках современную качественную сантехнику, трубопровод, мусоропровод и пр.

Преимущества 1-комнатной квартиры следующие:

невысокая цена;



удачное расположение. Однокомнатные квартиры можно приобрести в любом районе города. Можно выбрать оптимальный для себя варрант, в том числе и в центре города. Также в ЖК «Новый Автограф» можно приобрести такое жилье. Здания располагаются в Днепровском районе столицы;



намного проще следить за порядком. В однокомнатной квартире не будет собираться хлам из-за ограниченной площади, которую нужно использовать с умом;



невысокая оплата коммунальных услуг. Площадь небольшая, как правило, прописан только 1-2 человека, поэтому и расходы на оплату электричества, воды, отопления и прочих статей намного снижены;



не понадобится много времени и сил для уборки. Кстати и ремонт тоже обойдется намного дешевле.

На сайте new-avtograf.com.ua/ru/odnokomnatnye-kvartiry можно посмотреть все 1-комнатные квартиры в жилом комплексе «Новый Автограф». Однокомнатная квартира считается выгодной инвестицией. Такие варианты можно приобрести не только для себя, но и для сдачи в аренду.

Особенности ЖК «Новый Автограф»

Закрытый двор. Он располагается на крышах зданий, поэтому полностью защищен от посторонних глаз. Войти могут только люди, которые имеют электронный ключ, а это сами жильцы и работники управляющей компании.

Охрана, консьерж, видеонаблюдение. На территории установлены камеры. На ресепшене сидит консьерж, который будет следить за посещением жилого комплекса, и охрана, которая регулярно будет проводить осмотр всего здания и территории вокруг.

Детские и спортивнее площадки на крыше зданий. Во-первых, можно не волноваться за детей, так как они не смогут выбежать на дорогу или разговаривать с непроверенными людьми. Во-вторых, заниматься спортом можно на крыше здания – на свежем воздухе.

Лобби. Оно выполнено по отельному типу, то есть располагаются низкие столики, диваны, кресла, где можно встретиться с людьми и обговорить при необходимости интересующие вопросы.

Зона, где можно вымыть домашним питомцам лапы.

Котлы и бойлеры индивидуальные, благодаря чему можно не волноваться похолодания или отключения горячей воды.

Наличие гостевого санузла в парадной.

Лифт, который опускает до паркинга.

Зоны, где можно хранить коляски и велосипеды.

Внутренний двор закрыт для въезда машин (исключение составляют пожарные машины).

На странице new-avtograf.com.ua/ru/odnokomnatnye-kvartiry можно посмотреть все варианты 1-комнатных квартир в ЖК «Новый Автограф». На сайте располагается первая и вторая очереди, а также есть разделения на 3 секции. Можно выбрать в фильтре этаж от 2 до 26, количество комнат от 1 до 4, пентхаус, а также площадь квартир от 45 до 179 кв. м. Еще там можно посмотреть сразу чертежи помещений, планировку всего жилого комплекса и его 3D-модель.