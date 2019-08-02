Альварес остался без одного из чемпионских поясов

Мексиканский боксер Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.



Команда Альвареса отказалась от поединка против украинца Сергея Деревянченко, обязательного претендента на пояс IBF. Переговоры с Деревянченко постоянно откладывались, однако в итоге заключить соглашение сторонам не удалось. Поэтому Альварес отказался от титула по версии IBF.



Мексиканец остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Эти титулы он завоевал в сентябре 2018-го, победив казахстанского боксера Геннадия Головкина. Сам Головкин в июне заявил, что готов встретиться с Альваресом еще раз.



У 29-летнего Альвареса в активе 52 победы (35 — нокаутом), одно поражение и две ничьи.

