НАТО взвешенно отреагирует на прекращение действия ДРСМД - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в пятницу окончание действия ДРСМД, высказал мнение, что ответственность за это несет только Россия.



"Сегодня ДРСМД прекращает существование. Лишь Россия несет ответственность за гибель ДРСМД. НАТО отреагирует взвешенно и ответственно, и продолжит обеспечивать надежное сдерживание и оборону", - написал Столтенберг в своем Twiter.



Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

