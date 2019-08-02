США задумали устроить блокаду Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.



«Да, я рассматриваю такую возможность», — сказал американский лидер при ответе на вопрос, думает ли он о введении блокады или изоляции латиноамериканской страны. В чем именно она может заключаться, Трамп не уточнил, однако агентство напомнило о возможных дипломатических мерах.



30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.



Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

