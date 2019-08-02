Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.



В суд поступила жалоба гражданина на бездействие следователя Государственного бюро расследований.



В обоснование жалобы заявитель отметил, что 5 июля он подал заявление в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.



При этом, ГБР не зарегистрировало уголовное производство.



22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.

