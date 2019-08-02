Посольство США предупреждает, что в Украине в августе опасно

Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории Украины в течение августа в связи с активностью экстремистов накануне и во время праздников.



"ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью", - гласит сообщение.



Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа. Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия.



Посольство советует "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность" – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.

