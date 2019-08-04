ЦИК объявила результаты выборов в Раду по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).



Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает – 124 мандата, "Оппозиционная платформа – За жизнь"(ОПЗЖ) – 37, "Батькивщина" – 24, "Европейская солидарность"- 23, "Голос" – 17 мандатов.



Согласно данным ЦИК, за партию "Слуга народа" в многомандатном избирательном округе проголосовали 43,16% (6млн307 тыс 792) избирателей, за ОПЗЖ – 13,05% (1млн908 тыс111) избирателей, "за партию "Батькивщина" – 8,18% (1 млн 196 тыс 304) избирателей, за "Европейскую солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс 620) избирателей, за партию "Голос" – 5,82% (851 тыс 722) избирателей.



Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.



"Радикальная партия Олега Ляшко" получила – 4,01% голосов, "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41%, Партия Шария – 2,23%, "Свобода" – 2,15%, "Гражданская позиция" – 1,04%, Партия зеленых – 0,66%, "Самопомич" – 0,62%, Аграрная партия – 0,51%, Рух новых сил Михеила Саакашвили – 0,46%, "Сила людей" – 0,19%, "Сила права" – 0,13%, , "Патриот" – 0,11%,"Социальная справедливость" – 0,10%, "Незалежнисть" – 0,05%."Факел" – 0,05%,



В заграничном избирательном округе было сформировано 102 участковые избирательные комиссии в 72 странах мира. Больше всего участков - в Германии (пять), по четыре сформировано в США, Польше и Италии, по три - в Канаде, Испании и Турции. В России участки для голосования были закрыты.



Партия "Европейская солидарность" победила в зарубежном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах в Украине, набрав 29,55% голосов избирателей, у партии "Слуга народа" – 28,13% голосов.



Партия "Слуга народа" победила в таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская и в Киеве.



В Одесской области партия "Слуга народа" одержала победу в 10 округах, в одном округе победила ОПЗЖ.



В Донецкой и Луганской областях победу одержала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Партия "Голос" победила в трех округах во Львовской области, в одном округе этой области победила "Европейская солидарность", в остальных восьми округах – партия "Слуга народа"



Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.



Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах (ввиду оккупации части территории страны).



Выборы не состоялись в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).



В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов – как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.



Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.



Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).



Согласно законодательству, полномочия народных депутатов Верховной Рады текущего созыва прекращаются с принятием присяги новоизбранными парламентариями.

