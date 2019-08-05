Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли

Эд Ширан побил мировой рекорд по сборам за гастроли

Гастрольный тур Divide британского музыканта Эда Ширана стал самым высокодоходным за всю историю шоу-бизнеса, побив рекорд группы U2. Об этом накануне сообщила газета Guardian.

Отмечается, что Ширан уже заработал $736 млн за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017 года, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в $735 млн установила группа U2 восемь лет назад.

Уже известно, что когда гастроли Ширана закончатся, то они станут также самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах. Это на миллион больше, чем на выступления U2 в 2011 году.

Музыкант написал в своем Инстаграме: "Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду".

Тур Эда Ширана Divide включает 255 концертов, при этом организаторы отказались от продажи билетов в VIP-зоны, и в среднем они стоили на 14,2% дешевле, чем на U2, у которых в туре было 110 выступлений.