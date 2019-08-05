Разрешение на строительство: как оформить, документы

Незаконное возведение зданий карается привлечением граждан к административной ответственности. Размеры штрафа неодинаковы для индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. Для строительства требуется специальный правоустанавливающий документ. Это разрешение в письменной форме, без которого не получится узаконить процесс возведения, осуществить подключение инженерных коммуникаций, получить кредит. На сайте https://dozvil.ua/razreshenie-na-stroitelstvo вы можете заказать оформление под ключ, чтобы избавить себя от бумажной рутины и лишних трат времени. Разрешение на строительство не требуется лишь в случае сооружения гаража, киосков, вспомогательных конструкций наподобие «летней» кухни.

Что необходимо для получения разрешения: основные этапы

Для начала нужно подготовить заявление для местной администрации и сдать его по месту расположения земельного участка. Это возможно при личном визите, через своего представителя, в электронном формате или через МФЦ. Помимо заявления потребуется проектная документация. В отделе по строительству и архитектуре необходимо получить план участка. В нем обязательно должны быть прописаны: номер, границы пересечения, цель использования, данные об инженерно-техническом обеспечении. На основе плана подготавливается схема участка. Вместе с документами и заявлением они подаются в администрацию для получения разрешения на строительство.

Представители муниципалитета рассматривают обращение не более десяти суток. В результате заявитель может получить положительный или отрицательный ответ. Главная причина отказа — ошибки в плане и других документах. Разрешение на строительство можно оформить с помощью посредников под ключ. Это доступное решение для предпринимателей и организаций, которые не готовы многократно переделывать документы.

Стандартный перечень документации

К заявлению следует приложить свидетельство о плановом проведении экспертизы, документ, фиксирующий права человека или юридического лица на землю. Также потребуются:



схема и ГПЗУ;



проектная документация;



согласие владельцев участка для реконструкции здания



выписка ЕГРН;



графическое и текстовое описание объекта строительства.

Градостроительный план должен быть не старее трех лет в в момент подачи муниципальным органам власти. Официально разрешения на строительства подразделяют на две группы — на все виды работ на объекте и на строго определенные действия. К примеру, ко второй категории относится разрешение на обустройство фундамента.